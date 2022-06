Crisi al Comune: Corigliano e Familiari appoggeranno il sindaco. Previo ricambio degli assessori

Alla fine il sindaco Enzo Voce è riuscito a recuperare almeno la metà dei suoi consiglieri dissidenti, grazie ai quali dovrebbe - ma il condizionale di questi tempi è sempre d'obbligo - aver riconquistato una certa tranquillità per quanto riguarda i numeri dell'aula. A due giorni dalla seduta del consiglio comunale che dovrà riaffrontare il nodo spinoso delle tariffe della spazzatura i consiglieri comunali Nicola Corigliano e Vincenzo Familiari, del gruppo "un'altra Crotone", hanno reso ufficialmente noto che resteranno nella maggioranza e continueranno dunque a sostenere l'amministrazione Voce.

E' lecito pensare, a questo punto, che il gruppo dei quattro dissidenti, quello cioè che aveva creato le difficoltà più grosse alla maggioranza votando contro l'approvazione delle tariffe Tari e astenendosi sul bilancio consuntivo, sia irrimediabilmente spaccato: gli altri due consiglieri, Anna Maria Cantafora e Salvatore Riga, sono infatti rimasti sulle loro posizioni in aperto contrasto con Voce al quale hanno ripetutamente chiesto, nelle ultime settimane, l'azzeramento della giunta e un radicale cambio di passo dell'amministrazione.

Per la verità anche Corigliano e Familiari hanno chiesto, in cambio del loro ripensamento, aggiustamenti della compagine di governo, richiesta che avrebbe ottenuto l'assenso del sindaco. In una nota i due consiglieri parlano infatti "della disponibilità dimostrata da Voce in ordine a una, per noi necessaria, rivalutazione generale degli assetti di governo in previsione di un vigoroso rilancio dell'azione politica amministrativa, obiettivo da perseguirsi attraverso la riorganizzazione delle deleghe assessorili anche con l'apporto di nuove e diverse professionalità". Non è chiaro tuttavia se la riorganizzazione delle deleghe assessorili li riguardi in prima persona. Sta di fatto che Corigliano e Familiari, grazie alla gentile concessione del sindaco, hanno ritenuto "di dover opportunamente appoggiare il sindaco in un percorso programmatico condiviso, in vista del perseguimento degli obiettivi di mandato che interessano la comunità tutta".

Inutile dire che il preambolo dei due consiglieri al loro dietrofront è tutto ispirato al solito senso di responsabilità: termine che nella loro nota ritorna innumerevoli volte: "consapevolezza e responsabilità hanno da sempre caratterizzato il nostro modo di agire". E dopo aver giurato "che non vogliono fare passi indietro, ma andare avanti con spirito onesto e costruttivo" affermano che "in una VERA democrazia, lo spirito critico viene esercitato liberamente e responsabilmente. Non esiste per noi un capo e una folla apatica e assertiva, ma al contrario, gente pensante e laboriosa che supporta, con idee e suggerimenti, chi ha la responsabilità di amministrare".

Sono gli stessi Corigliano e Familiari, dunque, a precisare che "responsabilità è una parola che ritorna, che tutti pronunciano, e che bisogna realmente mettere in pratica. Responsabilità, che vuol dire superare i personalismi e gli screzi/equivoci per il fine grande di portare avanti Crotone. Responsabilità, una parola che non tutti comprendono, e per la quale è necessario abbassare il capo e tendersi sempre la mano, per costruire insieme e per non essere mai più gli ultimi in Italia. Questo è il nostro impegno, quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e che mai tradiremo".

In proposito ai due consiglieri "spiace constatare come per alcuni, finanche per chi riveste un ruolo politico determinante, l'esercizio del pensiero critico venga confuso con un atto di tradimento". Così come "spiace constatare di aver deluso quanti speravano di poterci tirare per la giacca".