Raffaella Paturzo nuovo dirigente a tempo determinato del settore Affari generali

Raffaella Paturzo è la nuova dirigente comunale del settore 1 'Affari generali e servizi trasversali all’Ente'. E' stata nominata con decreto del sindaco Vincenzo Voce a seguito di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato.

La dottoressa Paturzo, già funzionaria del Comune di Crotone, è laureata in scienze politiche con master di I livello in globalizzazione e comunicazione e master di II livello in diritto privato applicato alla pubblica amministrazione. Autrice di pubblicazioni in riviste scientifiche, ha maturato esperienza amministrativa come istruttore direttivo, responsabile di posizione organizzativa, nel servizio Risorse umane di piazza della Resistenza.