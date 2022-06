Strongoli, il sindaco Sergio Bruno azzera la giunta comunale

STRONGOLI - Il sindaco, Sergio Bruno, ha azzerato nella mattina del 27 giugno la giunta comunale revocando integralmente e con effetto immediato tutte le nomine degli assessori (Citerà, Gallo e Costantino), la nomina del vicesindaco Arrighi e l’attribuzione delle relative deleghe assessorili

"Per un rilancio dell'attività amministrativa - ha detto Bruno eletto nell'ottobre del 2020 - ho ritenuto opportuno procedere alla revoca dell’attuale assetto giuntale. Tale scelta non deve intendersi una bocciatura per nessuno né una valutazione sulla qualità personale o professionale degli assessori revocati, ma nasce dalla necessità di rilanciare l'attività amministrativa per proseguire il programma politico nell'interesse della comunità, facendo tesoro di quanto fino ad oggi fatto, analizzando anche gli errori e le prospettive future".

Il primo cittadino, ringraziando gli assessori per il lavoro svolto, annuncia: "Dopo un breve ma necessario periodo di riflessione e di interlocuzioni, comunicherò la composizione della nuova giunta"