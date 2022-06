Football Americano, gli Achei terminano prematuramente la corsa al titolo

Termina prematuramente la corsa al titolo degli RVL Achei Crotone che escono sconfitti, 37 a 34, in una partita, quella contro i Rams a Milano, ricca di colpi di scena e con una vittoria in rimonta sfiorata di un soffio.

“Sabato è stata una giornata dura per la nostra squadra - ha commentato David Gould, Head Coach - Dal dover partire da Crotone la mattina presto, al trascorrere la mattinata in viaggio, seppure in aereo, senza dimenticarci del caldo torrido della giornata di domenica. Voglio ringraziare personalmente la dirigenza che ha consentito che il viaggio filasse liscio, rimuovendo qualsiasi stress ai coach e ai giocatori. Era chiaro dall'inizio che sarebbe stata una rimpallo di segnature sul tabellone. I Rams sono stati in grado di muovere la palla, ma il nostro attacco è stato in grado di eguagliare il loro punteggio all'inizio. Tuttavia, a causa di una serie di giocate intempestive, abbiamo perso lo slancio e loro sono stati in grado di capitalizzare e hanno preso un grande vantaggio nell'intervallo.

A metà tempo, ai nostri giocatori è stata lanciata la sfida di cui avevamo bisogno per far si che succedessero alcune cose sul campo e che riuscissimo a riprendere lo slancio. Ha acceso qualcosa e i giocatori hanno deciso di rispondere alla chiamata nella ripresa. La difesa si è alzata per prima dopo l'intervallo, dopo un lungo drive dell'attacco, la difesa è stata in grado di fermarli al 4° down dando vita al cambio del momentum. Dopo un po' di avanti e indietro di entrambe le squadre nel secondo tempo, ci siamo trovati sotto di 16 punti, la difesa ha lottato duramente nel 4° quarto per fermare l'attacco avversario, incluso un intercetto chiave che ha dato all'attacco un'ottima posizione in campo che ha consentito all'attacco di segnare e di realizzare una conversione di 2 punti. Su una grande azione offensiva, successivamente, siamo stati in grado di segnare nuovamente e di convertire per pareggiare il punteggio. Con il tempo rimasto sul cronometro, la difesa è tornata alla grande e un incredibile ritorno dalla nostra squadra di punt return per portare la palla fino alla loro linea delle 30 yard. In un paio di giocate il nostro attacco è stato in grado di spostare la palla

sulla linea delle 3 yard e di dare l'ultima giocata per segnare e vincere. Sfortunatamente la loro difesa è riuscita ad evitare che ciò accadesse, rimandando tutto all’overtime.

Nei tempi supplementari, la squadra avversaria ha scelto di prendere la palla. La nostra difesa è tornata forte e dopo averli fermati 3 volte, il coaching staff avversario ha deciso di calciare per assicurarsi il sorpasso con 3 punti. L'attacco ha recuperato la palla e tutto ciò di cui avevamo bisogno era un TD per chiudere la partita. Dopo una grande giocata sul nostro primo down, la loro difesa è tornata con un'ottima giocata e ci ha fermato e la partita è finita. Sfortunatamente ciò significava che avevamo perso la partita. Sicuramente non era il risultato che volevamo o come pensavamo o volevamo che la nostra stagione finisse. Personalmente, sono stato molto fortunato ad aver potuto allenare questi fantastici atleti in questa stagione. È stata un'esperienza fantastica per me. Ripensandoci ora, mi hanno insegnato così tanto che mi aiuterà a essere un allenatore migliore in futuro. Anche essendo arrivato a Crotone in ritardo nel ciclo di preparazione pre-stagionale, sono comunque riuscito