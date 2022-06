Giovedì 30 c'è "L'aperifido', un apericena per aiutare gli amici a 4 zampe

Si svolgerà giovedì 30 giugno alle ore 19 alla Lega navale di Crotone il primo 'Aperifido' della stagione pensato per umani e amici a 4 zampe. L'iniziativa è promossa dall'Enpa di Crotone. Si tratta di un apericena che permetterà di raccogliere fondi per aiutare l'Enpa nella sua missione di tutela e soccorso degli animali e per la gestione delle varie attività che l'associazione svolge nel crotonese.

Durante la serata verranno approfondite tematiche quali abbandono, randagismo, salute dei nostri amici a 4 zampe, diritti e doveri del cittadino oltre alla possibilità di interfacciarsi con professionisti del settore. L'Enpa assicura che ci sarà qualche piccola leccornia per gli animali grazie a Winnerplus ed Amici a 4 zampe. Inoltre con ACS Rescue Dog ci si potrà 'immergere' nel fantastico mondo dei cani da salvataggio. Preferito ingresso con prevendita. Per info rivolgersi al numero 3297388265