Torna il book drive di Mutamenti: scambio di libri al rifornimento di benzina

Anche per questa estate torna il Book drive di MutaMenti al rifornimento di benzina dei fratelli Luca e Salvatore Dozzi. Visto il successo dello scorso anno e a grande richiesta è possibile fare il pieno di libri grazie all’associazione culturale MutaMenti che ha installato il book drive all’uscita nord di Crotone, presso l’esercizio dei fratelli Dozzi.

La formula lanciata da MutaMenti è quella dello “ Stop. Book & go”. Chi si ferma con l’auto a fare rifornimento può liberamente prendere un libro, leggerlo e lasciarne al suo posto un altro, secondo le modalità del bookcrossing. Ancora un modo nuovo, quello promosso da Mutamenti, per condividere l’amore per la lettura e per i libri in un posto non convenzionale per la cultura ma che rappresenta un punto di passaggio per decine di automobilisti, in questi giorni in cui iniziano per molti le vacanze estive. MutaMenti, da cinque anni, è impegnata in un’azione di promozione della cultura dalla periferia al centro.

I volontari dell’associazione hanno fondato biblioteche e disseminato free library in ogni dove in città, dalle spiagge libere, ai quartieri perifici, agli esercizi commerciali. Come tutti i libri messi in libertà dall’associazione Mutamenti anche questi del book drive sono stati donati da tanti cittadini felici di condividere l’amore per la lettura con gli altri. Donazioni che arrivano anche da fuori provincia. L’ultimo pacco è giunto dall’associazione Book sharing di Catanzaro.