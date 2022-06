Caldo, consigli pratici sul sito della Croce rossa italiana, attivo il numero 1520'

La Croce rossa italiana pubblica sul suo sito alla pagina https://cri.it/ondatecalore/ una serie di consigli pratici contro le ondate di calore e ricorda che è attivo il suo numero di pubblica utilità 1520 per chi volesse suggerimenti, soprattutto per gli anziani.

"Occorre fare attenzione e tenere comportamenti corretti, in particolar modo per le persone più fragili - dice la Cri in una nota - ed è anche per questo che ricordiamo che è possibile chiamare la nostra Centrale di risposta nazionale al numero 1520 per ricevere consigli e suggerimenti. Invitiamo, laddove possibile, ad evitare di uscire nelle ore più calde".