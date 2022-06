Enti locali, slitta ulteriormente al 31 luglio il termine per deliberare sui bilanci previsione

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città che si è tenuta oggi e "previa intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, con proprio decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ha disposto l’ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali'". Lo fa sapere in una nota il Viminale.