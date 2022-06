San Giovanni in Fiore, a fuoco l'auto del capogruppo Pd in Consiglio comunale

Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto nella notte a San Giovanni in Fiore l'autovettura di un avvocato, Domenico Lacava, di 53 anni, già candidato sindaco e attualmente capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale del centro silano. L'auto era parcheggiata in via Panoramica, in una zona centrale della cittadina. Le fiamme si sono propagate anche ad un'altra autovettura posteggiata nelle vicinanze che è stata seriamente danneggiata. Sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto e le verifiche dei vigili del fuoco per stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del rogo.

Rosario Succurro, sindaca di San Giovanni Fiore, esprime "solidarietà e vicinanza assolute" a Lacava a nome del Comune. Succurro non nutre dubbi sulla presunta natura dolosa dell'incendio: "L’autore di questo gesto criminale dovrà pagarla cara. A nessuno sono consentite azioni del genere, proprie della cultura mafiosa, che condanniamo con la massima fermezza. Nella nostra comunità prevalgono l’onestà e il rispetto delle regole. Siamo nemici di ogni forma di violenza. Chiederò subito - conclude la sindaca - un intervento risoluto della prefetta di Cosenza, Vittoria Ciaramella".