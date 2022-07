Consiglio provinciale Crotone itinerante: sarà convocato in tutti i 27 comuni

Il Consiglio provinciale di Crotone diventa itinerante e per le prossime convocazioni si riunirà in ciascuno dei 27 comuni del territorio. Si inizia mercoledì 6 luglio con la riunione prevista alle 17.30 a Savelli.

“Rimettere al centro il territorio e le comunità della provincia di Crotone, questo l’obiettivo dell’azione e dell’attività amministrativa e politica che vogliamo svolgere – ha detto il presidente della Provincia, Sergio Ferrari -. Ascoltare, stabilire e coltivare la relazione ed il rapporto con i Comuni ed i loro rappresentanti, che sono reali interpreti e portavoce dei bisogni delle comunità che amministrano. In questa direzione va la scelta di rendere itinerante il consiglio provinciale: non più e non solo nel Palazzo dell’Ente nella città capoluogo, ma in ciascuno dei 27 comuni della Provincia”.

A Savelli il consiglio provinciale dovrà discutere tre punti inseriti nell’ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente del 10 gennaio 2022; Approvazione O.d.G Assemblea dei Presidenti delle Province in seno ad UPI riunitasi a Roma in data 11.05.2022; Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2021.









Qualora nella seduta non venisse raggiunto il numero legale in prima convocazione, o venisse a mancare nel corso della seduta, la seconda convocazione si terrà venerdì 8 luglio 2022 alle ore 10.30.