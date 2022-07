Annullato il volo Venezia-Crotone. Comitato aeroporto: le due Calabrie dell'assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso

Una brutta giornata per i passeggeri del volo Venezia-Crotone. Un’ora prima della chiusura del gate, una "fredda notifica" - informa una nota del comitato cittadino Aeroporto Crotone - li ha avvisati della cancellazione del volo. "Nessun’altra informazione. Nessuna spiegazione. Soltanto la cruda e dura notizia: volo cancellato".

"La disperazione corre sui social. Voli cancellati, prenotazioni alberghiere disdette, abbracci con i propri cari rimandati a data da destinarsi" prosegue la nota, rimarcando la rabbia dei "cittadini impossibilitati a ritornare nella propria casa" e dei "turisti impossibilitati a godersi la vacanza programmata con tanti sacrifici". Per il prossimo volo da Venezia se ne parla infatti il 4 luglio.

Le due Calabrie dell'assessore Fausto Orsomarso: da una parte la 'Calabria Staordinaria' promossa "nelle maggiori stazioni e nei maggiori aeroporti italiani, dall'altra la costa jonica con un sistema di trasporto che "dimostra sempre più la sua fragilità".

"Siamo delusi che la Regione Calabria spenda tanti soldi in promozione turistica e non abbia potenziato dallo scalo crotonese i voli per l’estate 2022" aggiunge il comitato Aeroporto Crotone. "Siamo indignati che il nostro diritto alla mobilità debba esser garantito da Ryanair che, come ogni società privata, opera scelte seguendo solo il principio del guadagno e non dell’aspetto sociale".

E come al solito, "le istituzioni locali, regionali e nazionali dimostrano anche in queste occasioni la loro totale indifferenza verso il nostro grido di allarme e non agiscono in alcun modo - conclude la nota - per ridurre i disagi vissuti quotidianamente da cittadini italiani".