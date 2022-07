Strongoli, il sindaco Bruno vara la nuova giunta comunale

Nel nuovo esecutivo entra Filomena Mauro, alla quale vengono affidate le deleghe di attività produttive e commercio, agricoltura e promozione del territorio. Esce dall'esecutivo Stefano Gallo, che lascia le deleghe alle attività produttive, commercio, bilancio e programmazione.

"Ero consapevole - commenta il sindaco Bruno - che non avrei trovato facilmente la quadra ma, nonostante ciò, l'ho fatto perché per me la poltrona è superflua, sin dal primo giorno il mio unico interesse è stato e sarà lavorare per il bene comune e avendo fiducia dei miei collaboratori. Questa è la vera novità, un salto nel buio senza pensare agli interessi personali; oggi, grazie al senso di responsabilità del riconfermato vice sindaco Giovanna Arrighi ripartiamo e non mi va di chiamarlo rilancio".