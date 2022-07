Trepidò, presentata istanza per ampliamento pista aviosuperfice

COTRONEI - Una pista di atterraggio più lunga nel cuore della Sila per scopi turistici ed imprenditoriali legati ad una delle società più importanti del panorama mondiale. Sono questi i motivi che hanno spinto la Società B&b Investments, proprietaria dell’Aviosuperfice ‘Franca’ a Villaggio Baffa, a presentare al Ministero della Transizione ecologica, l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale per l’ampliamento della pista di volo da 600 a 1.100 metri.