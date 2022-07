Estate, italiani in vacanza: voglia di mare, la Calabria sempre tra le mete preferite

Vacanze nei confini nazionali per la stragrande maggioranza degli italiani che torna a guardare con interesse alle località di mare e quindi alla Calabria. E' il quadro che emerge dai dati rilevati dall’Osservatorio Confturismo-Confcommercio che misura l’indice della propensione al viaggio degli italiani.

Per l'estate 2022, il mix delle destinazioni torna ad essere quello classico del periodo: 80% in Italia, 20% all’estero. Sul primo versante, grande successo della Puglia, in vetta alla classifica delle preferenze, seguita da Sicilia e Toscana ma con ottime performance anche di Emilia Romagna, Sardegna e Calabria. All’estero si prediligono Grecia in prima battuta e, a seguire con un po’ di distacco, Spagna, Francia e Croazia.

"Sono scelte che ci parlano di una grande voglia di mare, che in effetti gli intervistati indicano come destinazione preferita nel 57% dei casi, seguito a distanza da montagna e città d’arte, tra il 13% e l’11% delle preferenze" rileva l'Osservatorio Confturismo-Confcommercio.