Vasto incendio a Santa Severina spento con due canadair e due elicotteri

Sono stati necessari oltre 50 lanci dai mezzi aerei per spegnere l'incendio scoppiato poco dopo le 12 di domenica 3 luglio in località Valle Noce nel comune di Samnta Severina. Un incendio di vastissime proporzioni che si era diviso su due fronti distruggendo anche due case rurali e bruciando un pollaio con centonaia di galline. Sul posto è stato inviato da Calabria Verde in qualità di Dos (direttore operazione di spegnimento) Luigi Carvelli. Sul fronte dell'incendio era intervenuta subito la squadra di Calabria Verde di Casabona, ma Carvelli considerta la situazione complicata ha chiesto, di attivare anche quelle di Petilia Policastro, Santa Severina e l'autobotte di Verzino ed un elicottero della Protezione civile.

Poco dopo arrivava Ely Longobucco, ma i piloti si rendevano conto della vastità dell'incendio e per questo Carvelli chiedeva l'imntervento di canadair. Sul posto giungevano un canadair 14 ed un canadair 10 che insieme con un altro elicottero, Ely Germaneto, spegnevano l'incendio dopo aver effettuato 30 lanci con gli aerei e 26 con elicotteri. Tutta l'operazione è stata coordinata dal responsabile regionale Raffaele Mangiardi ed il costante controllo telefonico del commissario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva