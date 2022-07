Seminario Ance Crotone e CDP, supporto al territorio per la sfida del PNRR

Si terrà il 5 luglio alle ore 11 presso la sede dell’Associazione nazionale dei costruttori edili di Crotone in via De Curtis, il convegno dal titolo “Ance Crotone con CDP – Il supporto al territorio per la sfida del PNRR”. L'incontro intende dare un supporto agli enti locali del territorio attraverso la Cassa depositi e prestiti, affinchè possano essere utilizzati nel migliore dei modi i fondi messi a disposizione dal PNRR. Ai lavori del convegno prenderanno parte esperti di Cassa Depositi e Prestiti, i quali faranno un focus sul PNRR relativamente al territorio locale ed una panoramica degli strumenti finanziari da mettere in campo, infine sarà presentata la recente piattaforma “Capacity Italy” ideata per aumentare la capacità amministrativa di regioni ed enti locali. “E’ necessario che gli Enti del nostro territorio si dotino delle risorse e dei progetti che permetteranno di affrontare adeguatamente le opportunità del PNRR e creare le condizioni di sviluppo per il territorio crotonese” – queste le parole del Presidente dei Costruttori Giovanni Mazzei, che ha inteso invitare i massimi esperti di supporto alle P.A. a livello nazionale.

L’evento sarà in presenza per i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e potrà essere seguito a distanza per gli altri invitati, tra cui figurano le associazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali del territorio.