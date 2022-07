Crotone nella morsa del fuoco: salvi i cani del canile di Martorana

CROTONE - Sono tutti salvi gli animali custoditi nel canile comunale che è stato minacciato da un incendio scoppiato nella campagne circostanti nel primo pomeriggio. Dopo diverse ore di lavoro di vigili del fuoco e squadre Aib di Calabria verde e centinaia di lanci di acqua dai mezzi aerei è stato messo sotto controllo l'incendio che ha interessato oltre 60 ettari di macchia mediterranea e bosco in località Brasimato alla periferia nord dell'abitato di Crotone. Le fiamme hanno minacciato seriamente il canile comunale in località Martorana dove sono custoditi circa 200 cani. Per questo sul posto sono intervenuti non senza difficoltà i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone. Infatti, a causa delle fiamme, la strada per raggiungere la struttura di proprietà del Comune di Crotone era bloccata e solo l'intervento di un elicottero è riuscito a permettere ai pompieri di arrivare sul posto e presidiare il canile per spegnere eventuali fiamme che potevano mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e degli animali. L'incendio ha interessato la zona tra i comuni di Crotone e Rocca di Neto. Sul posto impegnate la squadra AIB dei vigili del fuoco di Crotone e la squadra del distaccamento di Petilia Policastro. A coordinare l'attività di soccorso e del mezzo aereo (Erickson S64F) "Nuvola Rossa" il Direttore per le Operazioni di Spegnimento del comando VVF di Crotone.A terra hanno operato le squadre antincendio di Calabria Verde che sono riuscite anche a salvare alcuni alveari che erano nella zona.

Squadre di Calabria Verde sono state impegnate anche in località Salica, a sud di Crotone, dove un incendio di vaste dimensioni sta divampando dal primo pomeriggio.