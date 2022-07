Sul Molo di Crotone un grande evento sportivo: l'Italia Cup di Vela

L’Italia Cup di Vela - presentato nella sala consiliare del Comune di Crotone il 4 luglio - è uno dei più prestigiosi appuntamenti nazionali di settore e il Club Velico è già in moto da settimane per accogliere atleti ed accompagnatori con il consueto calore e professionalità. Hanno presenziato alla conferenza stampa il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, l'assessore allo sport Luca Bossi, la presidente del Club Velico Paola Proto e e il direttore territoriale della Bper Banca Giuseppe La Boria.

Crotone e il suo mare quindi si preparano ad ospitare un altro grande evento sportivo: l'Italia Cup di Vela che si terrà dal'8 al 10 luglio.

Il villaggio sarà attrezzato ed allestito presso il Molo Sanità nel Porto Vecchio che ha già ospitato eventi promossi dal Club Velico.

"Pur da anni impegnati nella organizzazione di eventi di altissimo livello sportivo - dice Paola Proto, presidente Club Velico Crotone - il Club non ha mai perso lo spirito di squadra, di grande famiglia che caratterizza i suoi componenti: siamo volontari al servizio dello sport e della città".

Il sindaco Voce ha sottolineato "la capacità organizzativa del Club Velico che rappresenta una realtà nell’ambito del panorama sportivo crotonese ed allo stesso tempo la capacità della città di poter essere palcoscenico ideale di grandi eventi sportivi".

Il direttore La Boria ha confermato la vicinanza della BPER Banca all’evento che non solo rappresenta un importante momento di sport ma una vetrina per tutta la città.

In occasione dell'italia Cup è stata modificata parte della viabilità cittadina: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07 alle ore 18 del 6 luglio 2022 per tutta l'area della banchina del Molo Sud del porto vecchio fatta eccezione per i mezzi a servizio delle pescherie. Chiusura del traffico veicolare dalle ore 07 alle ore 18 dell'11 luglio 2022 sulla banchina di accesso al Molo Porto vecchio e relative traverse.