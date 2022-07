Beach soccer femminile, dal 7 al 10 a Cirò Marina la fase finale della Coppa Italia

Dal 7 al 10 luglio la spiaggia di Cirò Marina diventa la meta estiva del futsal nazionale. L'Arena Torrenova ospiterà infatti la tappa della Coppa Italia femminile di beach soccer, un evento che calamiterà nella località cirotana il top della disciplina

Al via sei squadre racchiuse in due gironi, che si daranno battaglia nei tre giorni dal 7 al 9 con le sfide che decreteranno la classifica finale. In gara compagini di Napoli e Pisa nel raggruppamento A, mentre nel gruppo B lotteranno per il primo posto Catania, Pavia e Lady International.

Domenica 10 luglio, finalissima tra la vincitrice del gruppo A contro la leader del gruppo B. Appuntamento in programma alle 18,30,

QUESTI I DUE GIRONI:

GRUPPO A: FUTSAL BASIC ACADEMY BS, NAPOLI BEACH SOCCER, PISA BEACH SOCCER 2014

GRUPPO B: CANALICCHIO CATANIA BS, LADY INTERNATIONAL, PAVIA CALCIO A 5