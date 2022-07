Mercato primo giovedì rinviato: ancora non c'è l'area dove svolgerlo

CROTONE - Poche righe per annunciare che il mercato del primo giovedì del mese il 7 luglio non si farà e confermare una situazione di completo stallo per la scelta dell'area dove svolgerlo.

Come si ricorderà nei giorni scorsi su ilcrotonese.it abbiamo pubblicato la notizia della lettera inviata da tre dirigenti comunali al sindaco ed all'assessore alle attività produttive nella quale si spiegava che non c'erano aree disponibili in città per far svolgere il mercato in piena sicurezza. La tradizionale zona di viale Regione Margherita, infatti, dopo la costruzione della pista ciclabile non ha più le caratteristiche per ospitare gli stalli per gli ambulanti che prendono parte al mercato. L'unica opzione valida, ma solo in modo temporaneo, sarebbe piazzale Milone ma a quanto pare anche questa area è proponibile tanto che l'assessore alle attività produttive, Natale Filiberto, pur spiegando che le competenze sono di dirigenti e tenici comunali si è detto in disaccordo con questa eventuale scelta.

Non poteva, quindi, che esserci un rinvio del mercato a data da destinarsi con tutto ciò che ne consegue a livello economico per gli ambulanti: "Nel contempo - fanno sapere dal Comune - dirigenti e tecnici comunali sono al lavoro per individuare l’opportuna sede destinata ad ospitare il tradizionale mercato".