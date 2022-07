Incidente sulla statale 106, morto in ospedale uomo di Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO - E' deceduto all'ospedale di Catanzaro dove era stato ricoverato in gravi condizioni Antonio Pullano, 72 anni di Isola Capo Rizzuto che nella mattina del 5 luglio era stato coinvolto in un incidente stradale sulla SS 106.

Pullano, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando - poco prima dell'aeroporto - si è scontrato con un'altra auto, una Volkswagen Golf a bordo della quale c'era una coppia sempre di Isola Capo Rizzuto. L'uomo è rimasto ferito gravemente e per questo è giunto sul posto l'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, però, è deceduto mercoledì 6 luglio per i traumi riportati. Feriti i due che si trovavano nell'altra auto.

Antonio Pullano, padre di quattro figli, era un infermiere in pensione: aveva lasciato il suo lavoro in anticipo per stare accanto alla moglie malata che, purtroppo, era morta l'anno scorso. Pullano è la tredicesima vittima sulla Statale 106 in Calabria dall'inizio dell'anno. (foto concessa da Icr tv Web)