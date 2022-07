Parco della Sila e Soccorso alpino insieme per la Montagna Sicura

Il parco della Sila ed il Soccorso Alpino insieme per la salvaguardia dell’altopiano silano. È questo il punto centrale dell'accordo firmato mercoledì 6 luglio dall’Ente Parco Nazionale della Sila e dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) nell’ambito del progetto “Montagna Sicura”.

Tra gli obiettivi: la formalizzazione di un rapporto privilegiato di collaborazione tra i firmatari, finalizzato a interventi mirati al miglioramento della sicurezza dei fruitori del territorio del Parco. Da qui la concessione in comodato d’uso, da parte dell’Ente presieduto da Francesco Curcio e diretto dalla facente funzioni Barbara Carelli, di un locale dell’Ente per tre anni al Sasc. Tra le altre cose, i Parco della Sila assicurerà la fornitura al Sasc, di materiali tecnici necessari alle attività di soccorso. A sua volta il Sacs si impegna a fornire soccorso sul territorio del Parco e a porre in essere iniziative di sensibilizzazione sul tema della cultura della prevenzione degli incidenti in montagna e dei suoi pericoli, anche tramite opuscoli e brochure. Un documento, pertanto, quello appena sottoscritto, caratterizzato dalla volontà di tutelare e salvaguardare l’altopiano silano nell’ottica della più fattiva collaborazione.