Basta cellulari ai bambini al ristorante, a Crotone ci sono le tovagliette da colorare

CROTONE - Stop ai telefonini per tenere buoni i bambini al ristorante. A Crotone da oggi ci sono le tovagliette da colorare. L'idea è venuta a Titti Grossi e Alessia Sisca, responsabili di Officina Kids, associazione di promozione sociale che si occupa di attività educative per bambini e ragazzi che hanno pensato di donare ad Ego Cafe, ristorante pizzeria sul lungomare di Crotone, una fornitura di tovagliette da colorare, per coinvolgere i bambini a tavola e intrattenerli in modo sano e divertente e valorizzare la loro creatività. Un modo per distogliere i bambini dall'utilizzo continuo ed ipnotico dei cellulari.

Una brutta abitudine che non consente di apprezzare ciò che si mangia, impedisce ogni forma di comunicazione tra i commensali. “Noi adulti abbiamo il dovere di dare i giusti esempi ai più piccoli, siamo i responsabili dell’educazione delle generazioni future” afferma Grossi. “Invece che affidare ad un tablet o ad un cellulare l’intrattenimento dei nostri figli, facciamoli colorare e giocare. Sarà difficile per le prime volte, ma i buoni esempi danno sempre ottimi risultati”, dice Sisca.

“Abbiamo deciso di sposare l’iniziativa perché vediamo troppi bambini distratti dai cellulari a tavola e in più premieremo il disegno più bello e lo appenderemo nel nostro locale perché i bambini e le famiglie da noi sono i benvenuti” dice Pennisi, di Ego Cafè. Se ci fossero altre attività di ristorazione interessate all’iniziativa, basterà mettersi in contatto con l’associazione Officina Kids.