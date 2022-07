Casette dell'acqua, le prime due in via d'installazione a via Nazioni Unite e corso Mazzini

Finalmente sono arrivate le casette dell'acqua. Le prime due sono in corso d'installazione a Farina e su corso Mazzini: la prima all'incrocio tra via Nazioni Unite e via Montenegro, nei pressi del supermercato Pam; la seconda sul parcheggio nei pressi del palazzo di giustizia.

I lavori sono a cura della Saibabar, la concessionaria del servizio per conto del Comune. Dopo l’installazione verranno effettuati i prelievi analitici per verificare la purezza delle acque ed entro la prossima settimana le due casette dell'acqua, le prime in città, verranno inaugurate.

Le casette dell'acqua sono un servizio sono un servizio a chilometro zero che consente di ridurre drasticamente il consumo di plastica con conseguente minore impatto ambientale. Ogni anno finiscono tra i rifiuti 320/350 mila tonnellate di contenitori pet per l'acqua minerale.