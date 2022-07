Covid, continuano a salire i contagi in Calabria ed a Crotone

Continuano a salire in Calabria e a Crotone i contagi da covid-19 in maniera preoccupante e purtroppo aumentano anche i numeri dei ricoveri.

A Crotone, per esempio, i degenti nel reparto Covid sono 16 (erano 18 secondo il bollettino precedente del 5 luglio, mentre solo una decina di giorni fa erano soltanto 8). Inquieta ancora di più il numero dei contagiati: nel bollettino del 7 luglio nella provincia di Crotone risultano essere 1.582, dei quali 1.566 in isolamento domiciliare, purtroppo l’incremento è stato di ben 117 casi in soli due giorni, nel bollettino del 5 luglio risultavano essere 1.465.