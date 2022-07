L'incendio ha bruciato la fauna e i nidi dei rapaci. Trocino e Parretta: "Serve monitoraggio"

Giuseppe Trocino, presidente della sezione Enpa di Crotone e Girolamo Parretta, presidente del Circolo Ibis per l’ambiente Odv chiedono l'attenzione istituzionali e delle autorità di indirizzo per la valutazione delle conseguenze che l'incendio del 4 luglio scorso ha provocato alle specie animali nei boschi.

"L'incendio è esploso in località Brasimato del Comune di Crotone, probabilmente non per cause naturali, ed ha mandato in fumo circa sessanta ettari di bosco di eucalipto misto a macchia mediterranea - scrivono i due presidenti in una nota -bruciato la fauna selvatica e tutti i nidi dei rapaci che nidificano nella zona.