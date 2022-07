Dal 9 luglio al via la rassegna "Teatro sotto le stelle – Premio città di Melissa”.

TORRE MELISSA - Per il terzo anno consecutivo, la programmazione estiva melissese si arricchisce con la rassegna teatrale “Teatro sotto le stelle – Premio città di Melissa”. Un appuntamento atteso dal pubblico che in questi anni ha apprezzato il teatro e la sua magia. Un’occasione per le compagnie di portare in scene nuove storie e farsi conoscere. Sin dal 2007, il Gruppo Teatrale La Torre, organizzatore e promotore dell’evento, patrocinato dall'amministrazione comunale di Melissa, ha sempre cercato di promuovere, attraverso il teatro, un nuovo modo di vedere e vivere il territorio, valorizzando tradizioni e dialetti. A questa terza edizione parteciperanno compagnie provenienti da Puglia, Sicilia e Calabria che si alterneranno sul palco e arricchiranno di storie e emozioni l’estate melissese. Fuori concorso, la compagnia La Torre porterà in scena la nuova commedia “Follie d’amore” a cui ha lavorato in questi mesi. Gli spettacoli si svolgeranno, nella piazza P. Pio di Torre Melissa. Ogni serata sarà accompagnata da degustazione di vini locali delle cantine presenti sul territorio. Si inizierà il 9 luglio con la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (BT) che porterà in scena la commedia "Tre preti per una besciamella"