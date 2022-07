Essenza, il nuovo disco dell'Unione suonatore di base con le musiche di Fabio Bernardo

A cantare, in sette degli otto brani totali del disco, è Armando Costa affiancato dalla bellissima voce di Sabrina Zumpano che ha curato anche i cori, oltre ad incantare tutti nella bellissima interpretazione di ‘Equilibrio e soluzione’. Il resto del gruppo è formato da Leonardo Rosa, componente storico degli USB ed amico inseparabile di Fabio, alla chitarra un altro componente storico della band Gaetano Ierardi, rientrato nel gruppo dopo alcuni anni di assenza, al basso Alessandro Coricello e alle percussioni e programmazioni Nello Chinnì, mentre in due brani c’è la partecipazione di Salvatore e Marco Locanto rispettivamente al sax e alle tastiere.

Come scrivono gli USB: “Hai reso la nostra vita più bella donando a tutti qualcosa di grande, Qualcosa che porteremo per sempre con noi. Questo disco è per Fabio, questo disco è per tutti noi”