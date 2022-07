Cocaina nascosta nelle persiane arrestato operaio di Petilia

PETILIA POLICASTRO - Aveva nascosto la cocaina nelle persiane dell’abitazione l'uomo, C.C. operaio forestale 55enne, arrestato dai carabinieri di Petilia Policastro. In particolare, i Carabinieri, in ragione dei precedenti specifici di C. C. - era stato arrestato il 19 maggio, perché trovato in possesso di 40,00 grammi di marijuana nascosta in alcuni muretti a secco - hanno eseguito un controllo nell'abitazione dell'uomo nella frazione di Pagliarelle trovando, nascosti all’interno delle intercapedini dei deflettori delle persiane 2 involucri in cellophane contenenti 20 grammi complessivi di cocaina e la somma di 800 Euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Immediatamente condotto in Caserma per il prosieguo degli accertamenti di rito, C. C., valutate le risultanze investigative acquisite, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Crotone, in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida. Il denaro e la droga, sulla quale saranno effettuati gli opportuni accertamenti merceologici per stabilirne la quantità di “principio attivo”, sono stati sequestrati.