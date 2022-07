Calabria, ritrovata legata con il filo spinato ad una recinzione la ragazza scomparsa

Pina Sidero, la 22enne scomparsa il 5 luglio scorso a Corigliano-Rossano, è stata ritrovata viva nella notte tra giovedì e venerdì. Era priva di scarpe e con un braccio legato con del filo spinato ad una recinzione, in un luogo a poche decine di metri dalla sua abitazione, già setacciato il giorno prima dalle forze dell'ordine ma senza trovare traccia della giovane scomparsa. Un altro punto oscuro di una storia che al momento è ancora tutta da scrivere.

La ragazza, visibilmente provata, ha rilasciato solo dichiarazioni confuse. Resta quindi da capire cosa sia realmente successo, le motivazioni del suo allontanamento dalla casa in cui vive con la madre e la sorella. Se cioè Pina, che in passato aveva denunciato di avere ricevuto biglietti di minacce, sia stata sequestrata e rilasciata o se si tratti di una messinscena.

Le ricerche delle forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari, portate avanti anche con l'utilizzo di droni e cani molecolari, non si erano fermate un attimo. La ragazza è stata ricoverata per accertamenti. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono portate avanti dalla Polizia di Stato sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari.