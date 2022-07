Acqua potabile, perdita a via Mastracchi, Congesi chiude i rubinetti per tutta la notte

Si profila una notte senza acqua potabile per oltre mezza città di Crotone. Il Comune ha diramato una nota di Congesi che annuncia la chiusura del serbatoio di Vescovatello Alto per procedere alla riparazione di una "rilevante perdita" registrata sulla condotta urbana a via Enrico Mastracchi, nel rione '300 alloggi'.

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il serbatoio verrà chiuso alle 23 di questa sera, al fine di consentire i lavori in notturna e ripristinare il servizio idrico, almeno questi sono i programmi, domani mattina intorno alle 10.

Le zone interessate dall'interruzione del servizio sono Tufolo/Farina, il centro storico, discesa San Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via Gioacchino Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, una parte di via IV novembre, via Libertà, le parti alte di via Roma e via Venezia, il quartiere Lampanaro e Poggio Pudano.