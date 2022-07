Estate 2022, apre a via Messinetti infopoint 'Porta di terra' dell'associazione Itinerari

Martedì 12 luglio sarà tenuto a battesimo l'infopoint 'Porta di terra' dell'associazione Itinerari. Il punto informativo, realizzato con il contributo della Camera di commercio di Crotone, è ubicato a via Silvio Messinetti, lì dove si ergeva fino agli ultimi anni dell'Ottocento la principale porta di accesso alla città.

La presentazione avrà luogo nella sede di Confindustria alle ore 18. Presenti il presidente degli industriali Mario Spanò, il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore al Turismo Maria Bruni, il commissario dell'Ente camerale Alfio Pugliese, Michele Lucente per Itinerari. Al termine, i partecipanti raggiungeranno via Messinetti per il taglio del nastro.