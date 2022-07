La mareggiata ha spazzato via sedie e ombrelloni. Luca Manica: "Si predispongano le barriere a mare"

CROTONE - L'inaspettata mareggiata della notte dell'8 luglio ha provocato danni ad alcuni lidi del litorale cittadino. Attrezzature, ombrelloni, sedie sdraio sono stati spazzati via dal forte vento e dalla corrente che dal mare si è spinta verso la battigia. A dare l'allarme è Luca Manica, presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) nonchè proprietario dello storico Lido Azzurro, che ha segnalato alla redazione de Il Crotonese quanto accaduto.

"Una mareggiata di luglio non può creare un problema che in genere si verifica in pieno inverno - dice Manica -. Abbiamo bisogno che il progetto della barriera a mare, di cui si è parlato mesi fa, venga approvato. Dal Comune di Crotone mi è stato detto che sono stati presentati alcuni progetti a dicembre scorso per i CIS (fondi europei impiegati per la realizzazione di opere strategiche per il territorio ndr) ma ancora non se ne sa nulla. Credo che la fase degli annunci debba finire, ora è tempo di progetti concreti. Dico solo che stamattina ho dovuto recuperare gli ombrelloni e l'attrezzatura per tutta la spiaggia, camminando fino al lido Atlantis! La mia richiesta è che il Comune di Crotone e la Regione Calabria trovino un accordo per impiegare nella maniera migliore i fondi europei in arrivo perchè è da molto tempo che si parla della creazione di barriere a mare che vadano dalla zona del cimitero cittadino fino all'Irto". Foto