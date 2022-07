Carabinieri, sigilli ad autofficina di Isola di Capo Rizzuto e sala tattoo di Cirò Marina

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto e della Compagnia di Cirò Marina hanno chiuso rispettivamente un'autofficina ed un locale per tatuaggi privi delle prescritte autorizzazioni di legge. I sequestri sono avvenuti nel corso di una serie di controlli finalizzati alla repressione dei fenomeni di abusivismo commerciale e professionale.

Ad Isola Capo di Rizzuto i militari hanno scoperto un'officina meccanica abusiva di 150 metri quadrati; un 63enne del luogo stava riparando alcuni autoveicoli pur non possedendo la prevista Scia comunale per l’apertura di attività commerciali. A Cirò Marina, in una stanza al primo piano di un edificio che ospita una barberia, un 34enne del luogo è stato sorpreso mentre stava realizzando un tatuaggio a un cliente, sebbene privo dei previsti titoli autorizzativi.

Oltre al sequestro dei due locali e del materiale contenuto, i carabinieri hanno segnalato i proprietari/conduttori ai competenti uffici comunali per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Le verifiche, informano i carabinieri, proseguiranno al fine di scoraggiare improvvisati imprenditori a intraprendere attività commerciali in assenza delle previste autorizzazioni.