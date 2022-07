Congesi, riparata la condotta a via Mastracchi, operai al lavoro tutta la notte

Il Comune informa che Congesi, la società che si occupa del servizio idrico, ha comunicato che i lavori di riparazione in via Enrico Mastracchi sono conclusi. Gli operai sono stati al lavoro tutta la notte per riparare il danno alla condotta, una "rilevante perdita" che ha causato la dispersione di un grosso quantitativo di acqua potabile proprio quando il Paese comincia ad avvertire l'esigenza di un uso più accorto delle risorse idriche.