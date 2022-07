Aggressione a ex sindaco Coco: al vaglio la posizione di due minorenni

ROCCABERNARDA - Due ragazzi di 17 anni sono indagati per l'aggressione all'ex sindaco Francesco Coco avvenuta nella serata tra il 9 ed il 10 luglio. La posizione dei due giovani, uno dei quali nipote di un esponente della cosca locale, è infatti al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro che, insieme ai militari del Reparto operativo - Nucleo investigativo di Crotone, hanno avviato le indagini sulla brutale aggressione nei confronti dell'ex maresciallo dell'Arma che è stato sindaco di Roccabernarda dal 2002 al 2007.

L'aggressione è avvenuta poco prima della mezzanotte del 10 luglio quando due persone, con il volto travisato, hanno atteso Coco nel giardino della sua abitazione rurale e lo hanno aggredito mentre stava scendendo dall'auto colpendolo con un bastone. I due poi si davano alla fuga nelle campagne circostanti. Sul posto è intervenuto il Suem 118, che ha trasferito l'ex sindaco prima presso l'ospedale di Crotone e, poi, presso il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove Coco è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'accaduto ha permesso ai carabinieri di focalizzare l'attenzione sui due giovani nei confronti dei quali non è stato emesso alcun provvedimento giudiziario, ma la cui posizione è al vaglio dei militari al fine anche di comprendere il motivo del brutale pestaggio. Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati dagli aggressori ed abbandonati nelle campagne circostanti durante le rocambolesche fasi della fuga a piedi. I carabinieri stanno anche procedendo alla visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nell'area per raccogliere eventuali altri indizi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro.