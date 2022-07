Aggressione Coco, Libera: "i 'topi di fogna' preferiscono venire allo scoperto di notte"

Come sempre, i "topi di fogna" escono fuori di notte. Lo scrive il coordinamento provinciale di Libera Crotone condannando "in modo forte e deciso - si legge in una nota - il vile gesto di violenza ai danni di Francesco Coco, da sempre impegnato a favore della sua comunità di Roccabernarda sia da semplice cittadino che nei ruoli istituzionali di sindaco, consigliere comunale e consigliere".

"Questo gesto di inaudita violenza - prosegue - colpisce non soltanto la persona a cui è stato direttamente rivolto, ma tutta la comunità che non può e non deve più tollerare queste azioni vigliacche e violente da parte di coloro che come 'topi di fogna', preferiscono venire allo scoperto di notte per rodere la parte buona e bella della comunità di Roccabernarda".

Libera, che sul contrasto alla prepotenza, alla prevaricazione ed alla violenza della criminalità organizzata ha fondato la sua ragion d'essere, auspica che "proprio da parte di questa grandissima maggioranza di persone perbene" arrivi "l’impegno affinché l’infamia e il dolore che ha subito il maresciallo Coco, assalito e picchiato a sangue", non abbiano più a "ripetersi, per lui e per chiunque altro decida, a testa alta, di impegnarsi per la costruzione di una società più giusta, per la tutela dei diritti di tutti".