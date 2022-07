Mutamenti, alla ricerca degli scrittori misteriosi, il gioco letterario dell'estate

Quattro fili colorati da seguire, legati ognuno a un genere letterario diverso (il giallo, il nero, il rosa e il verde). Quattro percorsi nel centro storico per scoprire le trame di altrettanti romanzi. Quattro scrittori misteriosi da indovinare a fine percorso. E' il gioco letterario promosso dall’associazione culturale MutaMenti per questa estate.

Il prossimo 22 luglio, alle 18,30, l’appuntamento per i booklover è in piazza Santa Chiara per un reading letterario itinerante che ha come location i vicoli del centro storico. Scrittori, lettori e amanti della lettura si daranno appuntamento per un percorso che si snoderà da piazza Santa Chiara a discesa Soda.

Gli attivisti di MutaMenti hanno deciso di organizzare questa iniziativa nella parte della vecchia città proprio per puntare i riflettori su questo luogo di interesse storico, artistico e culturale trascurato ma dalle grandi potenzialità. Massimo riserbo sugli scrittori che hanno aderito all’iniziativa, che sono però tutti calabresi e che sarà possibile scoprire e conoscere da vicino il 22 luglio.