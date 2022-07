Bevande alcoliche fuori orario ed a minorenni, denunce e sanzioni a Crotone e Rocca di Neto

Sigilli ad un distributore automatico di bevande sul lungomare di Crotone. Attraverso i controlli della divisione di Polizia amministrativa mirati al rispetto della normativa in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, la Questura ha accertato che l'installazione erogava alcolici oltre l'orario consentito.

Come è noto, la normativa vigente stabilisce che oltre la mezzanotte e fino alle sette di mattina, non si possono somministrare bevande alcoliche mediante i distributori automatici. Di conseguenza, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo dell'impianto e delle bevande contenute, elevando una sanzione al titolare.

Sanzione anche per il titolare di un locale di Rocca di Neto dove era in corso una serata danzante, oltre ad una denuncia alla Procura della Repubblica per avere somministrato bevande alcoliche a minori compresi nella fascia di età tra 16 e 18 anni.