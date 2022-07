Gabella, sfiorata la tragedia: esplode bombola di gas mentre pompieri domavano un incendio

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di oggi quando alcuni vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio, sono stati investiti dallo scoppio di una bombola di gas, per fortuna senza conseguenze.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 16,15 allorquando una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone è accorsa in via delle Conchiglie, nella contrada Gabella, a nord della città, dove era stato segnalato un incendio di sterpi che a causa del forte vento si è velocemente propagato fino a interessare un'area privata delimitata da una recinzione all'interno della quale erano presenti due autovetture e una roulotte.

I tre mezzi sono stati divorati dalle fiamme, ma proprio durante la fase di spegnimento dei roghi è avvenuto lo scoppio di una bombola di gas Gpl che si trovava all'interno della roulotte. L'esplosione, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per i vigili del fuoco che stavano operando. Sul posto anche i Carabinieri. La causa del rogo che ha completamente distrutto i tre mezzi è attualmente in fase di accertamento.