Aggressione ex sindaco, Roccabernarda ribadisce in piazza il suo no alla 'ndrangheta

In tanti, tantissimi hanno preso parte alla marcia di solidarietà per esprimere vicinanza all'ex sindaco Francesco Coco che nei giorni scorsi è stato vittima di una grave aggressione e che ora si trova ricoverato presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro in prognosi riservata.

Una marcia che con il suo silenzio ha saputo gridare il suo No alla 'ndrangheta ed a tutte le mafie, il suo rifiuto dell'omertá, ribadendo la voglia di riscatto e di vicinanza in questo momento alla famiglia Coco. Una comunità unita e sostenuta dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione che in primis si è data da fare nella persona del sindaco, Luigi Foresta.

Hanno preso parte alla marcia anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, quello di Petilia Policastro, Simone Saporito, e il primo cittadino di Cotronei, Antonio Ammirati. Non è mancato il sostegno di Libera, di Legambiente e della Cgil.