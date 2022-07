Akrea, al via la nuova campagna di comunicazione, il logo è di Maurizio Sanguedolce

Partirà la prossima settimana la campagna di comunicazione 2022 realizzata da Akrea per sensibilizzare la cittadinanza verso i temi ambientali e in particolare alla raccolta differenziata dei rifiuti. Anche quest’anno sarà orientata a promuovere i valori del civismo facendo leva sul senso di appartenenza alla comunità e sull’orgoglio identitario.

La campagna sarà articolata attraverso un format di pubblicità istituzionale diffusa sui media generalisti locali (emittenti radiotelevisive, carta stampata e siti web) e mediante una serie di azioni indirizzate a diffondere "quello spirito di solidarietà verso il territorio che ha contraddistinto la mission di Akrea nell’ultimo periodo" informa l'azienda.

Il logo, composto da un’immagine che riproduce lo skyline della nostra costa e da un testo caratterizzato dalla “Fi” dell’alfabeto greco che sostituisce il pronome personale “Io” richiamando l’amore per Crotone, è opera dell'interior designer crotonese Maurizio Sanguedolce, il quale ne ha concesso in via esclusiva l’uso gratuito come contributo personale a questa iniziativa di promozione sociale.

“La città di Crotone da sempre è stata rappresentata graficamente da alcuni simboli storici, quali il tripode, la colonna di Capo Colonna e il castello di Carlo V simboli indubbiamente importanti, ma non sufficienti a mio avviso ad esprimere la bellezza del nostro territorio" spiega l'autore del logo. "Per questo ho ritenuto opportuno realizzare lo sky-line della nostra città, evidenziando la costa attuale che va dal porto di Crotone fino alla punta di Capo Colonna".

"Il progetto - aggiunge Sanguedolce - ha visto anche la collaborazione del mio amico Maurizio Taverniti. Il logo inoltre viene raffigurato dal numero aureo, sintesi di bellezza, armonia e natura che, come è noto, i Greci utilizzarono ampiamente”.