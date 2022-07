Regione, palazzo Alemanni in comodato d’uso al Ministero, ospiterà la Procura europea

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un contratto di comodato con il presidente della corte d’appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, e con il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri per la concessione di palazzo Alemanni in comodato d’uso al ministero della Giustizia. Lo storico immobile del centro storico di Catanzaro ospiterà la Procura europea e altri uffici giudiziari. "Un presidio importante, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea" scrive il portavoce del presidente Occhiuto.