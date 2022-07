Crotone, i convocati per il ritiro estivo in Sila: c'è anche Ahmad Benali

Domani prenderà il via ufficiale la nuova stagione del Crotone. Al mattino, alle ore 10.30, presso la sala stampa dell’Ezio Scida sarà presentato agli organi d’informazione mister Franco Lerda. In serata invece è previsto il raduno della comitiva pitagorica e nei giorni successivi sono in programma visite mediche e test atletici. Lunedì 18 luglio il trasferimento a Cotronei in località Trepidò, nel cuore della Sila crotonese.

Novità nello staff tecnico con l’inserimento di un altro preparatore atletico, Roberto De Luce ed Elmiro Trombino – già presente nello staff da diversi anni – che si occuperà del recupero infortunati. Il match analyst Salvatore Pollino, che era stato confermato, ha invece rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari.

Ecco l'elenco dei convocati per il ritiro in Sila:

Benali, Branduani, Bruzzaniti, Calapai, Chiricò, Crespi, Cuomo, D’Alterio, D’Aprile, Giannotti, Golemic, Gozzo, Kargbo, Mogos, Mondonico, Nedelcearu, Nicoletti, Petriccione, Rojas, Saro, Schirò, Spina, Tutyskinas, Yakubiv, Vulic.

*Thomas Schirò e Milos Vulic hanno usufruito di un permesso da parte della Società e si uniranno al gruppo nei prossimi giorni.