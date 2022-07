Crotone, tutto pronto per l'inizio del raduno. Fissate le avversarie delle prime tre amichevoli estive

Vacanze agli sgoccioli e raduno in arrivo. Esattamente domani, giovedì 14 luglio con il ritrovo in città con visite mediche e test atletici prima della partenza per la Sila in programma lunedì 18 luglio. Dodici giorni di lavoro a Villaggio Baffa, con tre amichevole che la società ha programmato e uffializzato. Questo l'elenco dei primi test estivi dei rossoblù. Tutte le partite si disputeranno allo Stadio Ampollino di Villaggio Baffa.

domenica 24 luglio ore 17,15 contro il Soccer Montalto (Promozione)

mercoledì 27 luglio ore 17,15 contro Polisportiva Caraffa (Promozione)

sabato 30 luglio ore 17,15 contro il Lecce Primavera