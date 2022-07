Consiglio comunale, ricordato Santo Facino, un mazzo di fiori al suo posto nell'Aula

La seduta del Consiglio comunale si è aperta giovedì pomeriggio con il ricordo dello scomparso consigliere Santo Facino, ricordato prima nelle parole del presidente Greco e poi in quelle toccanti della figlia Margherita. "E’ stato ricordato l’uomo, il marito e padre esemplare, il suo amore per la città" scrive il portavoce del sindaco. Un fascio di fiori è stato deposto nell’aula sul posto che solitamente il consigliere Facino occupava in Consiglio mentre l’assise si è raccolta in un doveroso e sentito minuto di silenzio.