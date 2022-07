Gabella: droga, denaro e munizioni, arrestato 30enne, sequestrata agenda con i nomi degli acquirenti

Carabinieri della Compagnia di Crotone e della Stazione di Scandale, con l'ausilio dell’Unità cinofila del Comando provinciale della Guardia di finanza, hanno tratto in arresto un 30enne di Gabella con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Nel corso di un'accurata perquisizione nella sua abitazione, sono stati rinvenuti occultati all’interno del vano caldaia, diversi involucri in cellophane con poco più di 570 grammi marijuana, circa 130 di hashish, una bilancia professionale con il piatto ancora sporco di residui di marijuana, due bilancini elettronici di precisione ed il materiale per il confezionamento delle sostanze.

Sempre nel vano caldaia, i militari hanno rinvenuto anche 75 cartucce per pistole e fucili di vario calibro, nonché un somma di poco più di 3.800 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, anche e non solo in ragione dell’insolito luogo di rinvenimento.

Nel corso dell’attività di perquisizione, è stata trovata anche un’agenda con appunti manoscritti riportanti le indicazioni d’importi di denaro con a fianco i nominativi di verosimili acquirenti, nei cui riguardi saranno effettuati ulteriori approfondimenti.