Lavoro, le previsioni dell'Ente camerale per l'estate: in calo rispetto al 2021

Dall'ultima indagine campionaria a cadenza trimestrale sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese dell'industria e dei servizi emerge una previsione occupazionale per il periodo luglio-settembre 2022 nella provincia di Crotone di 2.770 assunzioni, di cui 1.380 nel mese in corso.

I dati, elaborati da Unioncamere e da Anpal nell'ambito del Sistema informativo Excelsior, e diffusi dalla Camera di commercio, evidenziano un decremento di 240 unità tra gli ingressi previsti dalle imprese crotonesi per il mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Nel 16% dei casi le nuove entrate saranno stabili, ossia con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre per il restante 84% si tratterà di contratti a termine. Le nuove assunzioni si concentreranno per l'81% dei casi nei servizi, il restante 19% nell'industria.

"Le aspettative occupazionali nella provincia di Crotone, purtroppo manifestano un decremento rispetto a quelle registrate nello stesso periodo dell'anno precedente" commenta il commissario straordinario dell'ente camerale, Alfio Pugliese.

"Ancora più preoccupante è che ciò si verifica in un periodo, quale quello estivo, in cui la vocazione turistica del territorio dovrebbe garantire il maggior numero di assunzioni previste, condizione - aggiunge e conclude Pugliese - legata ai rialzi dei costi energetici derivante dalla guerra in Ucraina".