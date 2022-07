Calcio, Antonio Galardo nuovo direttore sportivo dell'Isola Capo Rizzuto

Antonio Galardo nuovo direttore sportivo dell'Isola Capo Rizzuto. L'accordo è stato raggiunto, e apre la strada ad una nuova sfida professionale per l'ex capitano del Crotone, il quale proprio alcuni giorni fa aveva interrotto il rapporto con il club rossoblù. Una scelta per certi aspetti sorprendente, ma che era figlia evidentemente di un malcontento che aveva spinto Galardo a separarsi per trovare nuove strade. E l'Isola è subito piombata su di lui, contattandolo per offrigli il ruolo di direttore sportivo nella squadra che partecipa al massimo campionato regionale. I dirigenti dell'Isola hanno anche fatto un passaggio con i colleghi del Crotone informandoli dell'operazione in corso, e se questa non avesse rappresentato un problema, ottenendo il via libera.

Galardo è apparso entusiasta e motivato per questa sfida, che per lui rappresenta il primo vero passaggio 'autonomo' dopo aver lavorato all'ombra di Ursino nel ruolo di scopritore di talenti. Cercava un ruolo nel quale muoversi in maniera indipendente, e forse pensava di ottenerlo a Crotone in questa fase di rinnovamento anche societario. Lo farà invece ad Isola, realtà più piccola rispetto al Crotone ma allo stesso tempo ambiziosa e animata da fieri propositi. I dirigenti giallorossi non hanno perso tempo, e non appena acclarato il divorzio dal Crotone, hanno puntato direttamente su di lui, che ha risposto immediatamente con grande convinzione. Naturale l'orgoglio del club isolitano, che si fregia di una figura davvero prestigiosa e che nel tempo ha anche acquisito competenze a livello dirigenziale. Le sue conoscenze saranno ora messe a disposizione dell'Isola, che a settembre inaugurerà l'ennesima stagione in Eccellenza, principale rappresentante del territorio crotonese e ora con un profilo accanto che accresce il brand giallorosso.