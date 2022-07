A Strongoli “Not(T)e di Legalità” per trentennale stragi Capaci e via D'Amelio:

STRONGOLI - In occasione del trentennale dalle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, l'amministrazione comunale organizza per giorno 19 Luglio una serata-evento all'insegna della legalità denominata “Not(T)e di Legalità” che vedrà, tra gli ospiti, Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, imprenditrice calabrese scomparsa nel nulla nel 2016, e i ragazzi di “Libera” impegnati nei Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie.

Presenti, altresì, la signora Anna Dattoli, madre di Gabriele De Tursi, giovane strongolese anch'egli scomparso nel nulla nel giugno 2013, e i neo diplomati del Liceo Scientifico di Strongoli, da anni ormai impegnati in iniziative volte alla lotta ai soprusi e alla illegalità.

In una cornice suggestiva quale quella della Villa del Popolo, nel cuore del borgo, col sottofondo musicale della “Diffusion Jazz Band” Strongoli dice fermamente NO ALLE MAFIE e proprio questa splendida location diverrà simbolo evidente e presidio di legalità!